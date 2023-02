Jazzercise, a BreakPoint musica “da carica” e sport s’incontrano ispirati dalla California

Viaggio nel brillante mondo del fitness per la trentesima puntata di BreakPoint, andando a scoprire origini, benefici e geografia dello Jazzercise, un connubio riuscitissimo tra sport e musica che appassiona e mantiene in forma centinaia di adepti nel solo Vicentino. Centinaia di migliaia nel mondo in verità, a partire dagli Stati Uniti, dove oltre 50 anni fa, a fine anni ’60, sono state gettate le basi di un’attività ad alto indice di sforzo e intensità, ma anche di condivisione, spirito di gruppo e ovviamente divertimento.

Alla base il concetto di community, e come sfondo palestre o spazi analoghi oppure ancora all’aperto con le bella stagione. Una declinazione del fitness ever in motion adatta a tutti e praticamente quasi per tutte le età, con versioni adattabili dagli junior alle persone più mature.

A fare da vispe Cicerone nell’addentrarsi nello Jazzercise ecco Eva Reschiglian, coordinatrice di zona da Dueville risalendo a nord della provincia fino a Sarcedo e Breganze, e l’amica di Radio Eco Vicentino, la nostra collaboratrice Gloria Bellin, in vesti di istruttrice qualificata e praticante fin da bambina. Due donne vicentine che grazie a questa passione condivisa hanno spiccato il volo non solo a ritmo di musica ma anche verso gli Usa, un paio di anni fa, per partecipare a incontri organizzati dalla casa madre di Jazzercise, diffuso in Europa dopo il varo di Judy Sheppard Misset, tutt’ora attiva come insegnante alla bella età di 75 anni.

Eva e Gloria ci raccontano storie, sogni, emozioni ma anche ad esempio di class manager e di playlist in costante aggiornamento così come le coreografie, di allenamenti di gruppo, di socialità e amicizie che nascono e si consolidano. Di come, ad esempio, da istruttrici sopra la “pedana” si tramutino in confidenti e sostegno delle proprie allieve. Disponibile la puntata in podcast per scoprire i benefici a mente, corpo e spirito che stanno alla base della pratica Jazzercise.