Montagna e natura in 5 tappe: da stasera originale ciclo di incontri con il Club Alpino

Un mese di incontri per conoscere cinque “storie di montagna” a respiro internazionale grazie al Club Alpino Italiano. Appuntamenti per cinque martedì di fila a Dueville al Teatro Busnelli e ad ingresso libero, per la rassegna “Incontri con il Cai”, patrocinata dal comune locale e che tradizionalmente attira numerosi tra i tanti vicentini appassionati – e anche cultori – della natura e, soprattutto, delle vicende e dei costumi che ne arricchiscono il fascino con denominatori comuni le altitudini, svariando anche su latitudini e longitudini. Storie di trekking in solitaria, spedizioni avventurose in Venezuela, sull’Himalaya e in Etiopia, per poi tornare in Italia, e precisamente sugli Appennini, per conoscere la vita di una ragazzina cresciuta tra i monti, l’unica del paesino.

Si inizia stasera alle 20.45 con la prima serata, intitolata “Sentiero Italia“, a cura di Lorenzo Franco Santin. Sette giorni dopo stessa sede stessa ora per spostarsi virtualmente sull’Orinoco, nel nord del Sud America tra le comunità Indios in un viaggio nel tempo primordiale guidati da Cristian Lipiso (11 febbraio). Poi “biglietto aereo” suggestivo per le cime della catena montuosa più celebre al mondo, l’Himalaya, con la serata dedicata ad Ama Dablam, presentata da Paola Favero (18 febbraio).

Dall’Asia delle altitudini somme all’Africa più povera, tra le tribù locali in “Appunti d’Etipia” con Rosanna ed Ennio Savio (25/2). Si sconfinerà poi a marzo, nella data del 3/3, per l’evento concluso: un docufilm racconterà per immagini e voci la storia della piccola Gregoria, protagonista della pellicola “La Regina di Casetta“, raccontando la peculiare vicenda di una bimba che vive con i genitori in uno sperduto paesino di montagna, composto da 11 abitanti. Tutti pensionati, a parte lei e la coppia di genitori.

La locandina del ciclo di incontri scaricabile: