L’auto si schianta sul furgone parcheggiato: due persone ferite estratte dalle lamiere

Schianto a Dueville mercoledì sera, poco lontano dal sottopassaggio dell’autostrada A31: due persone sono rimaste ferite, una delle quali è rimasta incastrata nell’abitacolo di un’utilitaria.

Intorno alle 18 di mercoledì 10 dicembre i vigili del fuoco di Vicenza sono stati infatti chiamati ad intervenuti in via De Gasperi, a Dueville: lo scontro ha coinvolto un’auto e un furgone parcheggiato. Sul posto è arrivata un’autopompa con sette operatori, che hanno dovuto utilizzare un pistone idraulico per liberare la passeggera rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Guidatore e passeggera dell’utilitaria sono stati immediatamente affidati al personale del Suem 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto per garantire la sicurezza e procedere ai rilievi anche la polizia locale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.