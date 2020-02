Povolaro, piano abitato incenerito dal rogo: lieve intossicazione per il proprietario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è svegliato all’alba, tossendo, a causa del fumo che stava pervadendo il primo piano della sua abitazione di Povolaro a Dueville, lungo la strada provinciale “Marosticana”. Giusto il tempo di avvertire i soccorsi lanciando l’allarme e di uscire di casa, per poi concludere la brutta domenica in ospedale e in un centro iperbarico a Torri di Quartesolo, per valutare e curare l’intossicazione da inalazione di fumo. A correre in suo aiuto due squadre dei pompieri di Vicenza, che hanno vinto la lotta contro il tempo per evitare che l’incendio si propagasse a tutto l’edificio, limitandolo al primo piano della struttura.

Insieme ai vigili del fuoco sono giunti sul posto segnalato anche gli operatori del 118, che hanno deciso di ricoverare d’urgenza l’intossicato in pronto soccorso. L’allerta è scattata alle 6.40 di domenica. L’uomo soccorso non correva pericolo di vita, essendo uscito in tempo utile all’esterno dell’edificio, ma le difficoltà respiratorie in casi simili possono creare fastidi e complicazioni, tenute sotto stretto monitoraggio ieri all’ospedale S. Bortolo prima e in seguito in camera iperbarica, prima delle dimissioni.

I danni causati dal rogo sono particolarmente pesanti, per alcune decine di migliaia di euro probabilmente: incenerito il mobilio della stanza da letto, con danni da fumo diffusi e laterizio frantumatosi e in parte crollato sul pavimento a causa del calore del fuoco, e agli impianti elettrici. L’appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile, nessuna indicazione finora da parte degli ispettori dei vigili del fuoco riguardo all’origine dell’incendio.