Serie A, la Lazio batte l’Inter e diventa ufficialmente l’anti-Juve

Un Leicester tutto italiano. Dopo 24 giornate, i biancocelesti hanno il secondo miglior attacco della Serie A con 55 reti (solo l’Atalanta ha fatto meglio con 63 centri) e la miglior difesa con appena 21 gol incassati. E le statistiche dicono che in Italia lo scudetto lo vince sempre la squadra che ha la miglior difesa.

Oltretutto, rispetto a Juventus e Inter, la squadra di Simone Inzaghi non deve giocare le Coppe in mezzo alla settimana essendo già stata eliminata da Europa League e Coppa Italia. La Lazio, contro ogni pronostico, è la candidata numero uno per essere l’anti-Juve nella lotta per la conquista del tricolore, anche se la strada è ancora lunga, mancano 14 giornate e il titolo si decide in primavera.

Nel posticipo della domenica, Immobile su rigore e Milinkovic ribaltano l’Inter e così, in scia della squadra di Maurizio Sarri, capolista in solitaria (2-0 al Brescia con un po’ di sofferenza), rimane solo la compagine capitolina. Juve 57 punti, Lazio 56, Inter 54. Questo campionato è sempre più equilibrato ed avvincente con i nerazzurri che per la prima volta precipitano al terzo posto.