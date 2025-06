Ricerca persona in corso a Passo di Riva con droni e mezzi dei vigili del fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono state attivate nella notte tra martedì e mercoledì le ricerche di una persona di cui non si avrebbero più notizie dalle ore precedenti, in zona strada Marosticana all’altezza di Passo di Riva, frazione di Dueville.

Dall’una di notte si sono visti i primi mezzi dei vigili del fuoco prendere posto nel piazzale del supermercato Aldi, lungo la strada provinciale, e levarsi in volo un drone per sorvolare un’area ampia tra i territori comunali di Montecchio Precalcino e Dueville. Già presente sul posto il furgone che funge da centro di coordinamento mobile Af/Ucl, con almeno tre squadre dei pompieri dislocate sul territorio.

L’area interessata dalle esplorazioni in corso anche stamattina, con impegnato il personale del 115 via cielo e via terra, corrispondono alla zona intorno a una cava e in prossimità del corso del torrente Astico. Si cercherebbe una persona di sesso maschile, adulta, della quale per il momento si è deciso di conservare il riserbo dopo la denuncia di scomparsa che sarebbe stata presentata nella serata di ieri.

La notizia sarà oggetto di aggiornamenti nel corso della giornata