Ritrovato cadavere nell’Astico dopo le ricerche. La vittima un 48enne di Povolaro

Il corpo semisommerso dall’acqua di un uomo è stato trovato ieri mattina su una sponda del torrente Astico, nei pressi di Lupia. Si tratta di un cittadino duevillese per la ricerca del quale la sera precedente era stata attivata la macchina delle ricerche da parte delle forze dell’ordine. Il suo nome era Bruno Bonora, di 48 anni e risiedeva nella frazione di Povolaro, scomparso dalla sua casa giorno precedente.

Era stato il fratello a rivolgersi ai carabinieri della tenenza di Dueville sabato sera intorno alle 22, dopo il mancato rientro del congiunto e l’apprensione dei familiari conseguente.

Il ritrovamento del corpo senza vita del 48enne vicentino è stato opera dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato da una riva dell’Astico a Lupia, poco oltre il confine con il comune vicino di Sandrigo, in località Lupiola. A pochi chilometri da casa, in linea d’aria. Il cadavere – l’uomo era già deceduto da parecchie ore – era impigliato tra alcuni rami che emergono sul letto del torrente, con parte del tronco e volto sommersi, a sud rispetto al ponte che porta al centro della frazione sandricense. Le prime indicazioni lasciano intendere che la morte sia sopraggiunta per annegamento.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Thiene, al momento senza elementi indicativi che possano consentire di dire con ragionevole certezza cosa sia accaduto poche ore prima, presumibilmente nella giornata o prima serata di sabato: tutte le ipotesi plausibili rimangono sul taccuino degli investigatori e toccherà oggi alla Procura di Vicenza disporre o meno l’esame autoptico per acquisire ulteriori elementi chiarificatori. L’auto della vittima sarebbe stata ritrovata nei paraggi.

Nulla lascia pensare a un atto violento con coinvolgimento di terze persone, e sembra anche che il 48enne, dipendente di una ditta della zona, non avesse manifestato intenzioni autolesioniste o dimostrazioni di voler compiere un gesto estremo. Il telefonino di Bruno Bonora, in quelle ore di sabato in cui si erano perse le sue tracce, suonava già a vuoto. La triste notizia appena giunta a Povolaro ha suscitato profondo cordoglio.

