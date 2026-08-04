E’ la distrazione la principale causa di incidenti. Subito dopo la velocità

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A Vicenza la distrazione è la maggiore causa di incidenti mentre si guida e subito dopo c’è la velocità. E’ quanto emerge dai dati presentati questa mattina, al comando della Polizia Locale, relativi ai sinistri del primo semestre di quest’anno, che hanno evidenziato un aumento di incidenti ma anche una riduzione importante di sinistri sulla Marosticana, dopo i fatti incresciosi dell’anno scorso.

“Era la strada con il maggior numero di incidenti, oltre che il maggior numero di morti della città, ma da oltre 30 incidenti nel 2025 siamo scesi a 8 nella prima metà del 2026 – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai, presente all’incontro con la vicecomandante della polizia locale Nives Pillan e i commissari Michele Piazza e Moreno Fabris – È chiaro che non basta, ma speriamo che il messaggio lanciato in questi mesi sia servito e che abbia impegnato tutti a rallentare e a capire che è una strada urbana dove non si può e non si deve correre”.

Dopo lo sblocco da parte del Ministero a Vicenza sono stati avviati controlli della velocità, ma è chiaro che chi è preposto a tali controlli non possa essere ovunque. “La responsabilità è di chi si mette alla guida e percorre le nostre strade: quindi ancora una volta faccio un appello perché non è pensabile che le nostre strade diventino luoghi di morte – ha continuato il primo cittadino – Vicenza, come è noto, è la città del Veneto con meno autovelox. Ne abbiamo soltanto uno in via Aldomoro, che tra l’altro in questo momento è bloccato e attende il dissequestro. L’unico altro strumento che possiamo utilizzare sono gli autovelox mobili, che devono essere adeguatamente segnalati a 200 metri di distanza, con la polizia locale ben visibile lungo la strada, e che quindi hanno più un effetto dissuasivo che punitivo”.

I numeri degli incidenti registrati dalla polizia locale nel territorio cittadino nel primo semestre del 2026, quindi da gennaio a giugno di quest’anno, sono stati 376, contro i 341 del primo semestre del 2025. Lo scorso anno il numero di incidenti rilevati dalla polizia locale cittadina fu di 760. Le cause principali dei sinistri rilevati dagli agenti restano le stesse, ovvero la perdita di controllo del mezzo, le mancate precedenze e i cambiamenti di direzione, tutte riconducibili soprattutto la distrazione alla volante, all’origine di numerosi tamponamenti.

Le strade più interessate dai sinistri nel 2025 sono state strada Marosticana (31), viale del Sole (22), viale Riviera Berica (21) e strada Pasubio (20). Nel primo semestre del 2026 le strade con più incidenti sono state viale Riviera Berica (15), corso Santi Felice e Fortunato (13), viale San Lazzaro (12) e via Giovanni Battista Quadri (11). Tra i dati più rilevanti, il calo di incidenti avvenuto lungo strada Marosticana: nel primo semestre di quest’anno i sinistri sono stati infatti 8, contro i 35 complessivi di tutto il 2025.

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