Dengue su un minore rientrato da un viaggio all’estero. E’ in isolamento

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Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica ha ricevuto la segnalazione di un caso di febbre Dengue a carico di un minorenne di rientro da un viaggio all’estero, residente a Vicenza. La diagnosi è avvenuta a seguito di un accertamento clinico presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale di Vicenza, dove il paziente era stato visitato per il protrarsi di una sintomatologia febbrile. Il paziente è in buone condizioni, in isolamento fiduciario a domicilio fino alla scomparsa della febbre.

La Febbre Dengue è una arbovirosi (malattia trasmessa da puntura di zanzara) causata da uno dei virus dengue, virus endemici nella maggior parte dei paesi tropicali. Il virus viene trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, soprattutto Aedes aegypti; queste zanzare pungono prevalentemente di giorno. Nel nostro territorio risulta di interesse, per il genere Aedes, la zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre).

La malattia si presenta generalmente con febbre, cefalea intensa, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed esantema generalizzato. Il controllo della Dengue in Italia, interessato quasi esclusivamente da casi di importazione, consiste soprattutto nell’evitare casi secondari mediante il trattamento anti zanzare delle aree circostanti l’abitazione del caso primario.

Sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, nella giornata di oggi inizierà un’attività di disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dalla residenza del paziente. Tale attività di disinfestazione durerà circa 3 giorni e interesserà sia le aree pubbliche sia quelle private, per le quali si chiede la collaborazione dei cittadini. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica monitorerà l’evoluzione del caso e le operazioni di trattamento.

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