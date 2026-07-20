E’ Simona De Luca la nuova dirigente della squadra mobile vicentina

Arriva dal vertice della squadra mobile di Lecco e da oggi guida quella vicentina. La Commissario Capo Simona De Luca, nuova dirigente della Squadra Mobile, ha preso servizio oggi, lunedì 20 luglio, negli uffici della Questura in viale Mazzini a Vicenza, accolta dal questore Francesco Zerilli. Prende il posto del vice questore Lorenzo Ortensi, ora a capo della divisione anticrimine.

33 anni, di Bollate, laureata in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Milano, ha svolto il tirocinio ex art. 73 (che prevede di affiancare magistrati negli uffici giudiziari) presso la Procura della Repubblica del capoluogo lombardo e si è abilitata alla professione forense presso l’Ordine degli Avvocati della medesima città.

Nel 2022 la svolta, con la scelta di dedicare il proprio impegno professionale all’amministrazione della pubblica sicurezza, cominciando il proprio percorso nella Polizia di Stato con il 111esimo Corso Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, dove ha conseguito il diploma di master in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” dell’Università La Sapienza.

De Luca ha svolto poi il suo primo incarico presso la Questura di Lecco, dapprima in qualità di funzionario addetto all’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, le cosiddette “volanti”) e, successivamente, a partire dall’aprile 2024, come dirigente della squadra mobile. A lei il Questore ha rivolto i migliori auguri per l’inizio di questa nuova pagina della sua carriera, a servizio della città di Vicenza.

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