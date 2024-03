Effetto “imbuto” passaporti, progetto pilota in Questura: prenotazioni entro 30 giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è completata la seconda settimana di sperimentazione del nuovo sistema di prenotazione per il rilascio del passaporto negli uffici delle Questura di Vicenza. Una procedura per così dire più “snella” che favorisce in particolare in via proprietaria chi ha modo di documentare la richiesta, ottenendo appuntamento entro i 30 giorni. Si tratta di un progetto pilota che nella città berica ha trovato subito accoglimento viste le criticità note nelle tempistiche, con gente ad attendere fino a 6 mesi per ottenere il passaporto.

Negli ultimi mesi, infatti erano stati riscontrati da parte degli utenti vicentini vari problemi nella procedura di prenotazione, a causa di una sorta di effetto imbuto e comunque di un organico di operatori preposti, per quanto potenziato nell’ultimo anno, non congruo a rispondere a tutte le domande in arrivo.

Il portale dedicato dava la possibilità di prenotare pochi posti ogni giorno, a fronte di una domanda di passaporti per l’espatrio in crescita esponenziale dopo la pandemia, periodo in cui si erano accumulate molte scadenze. Sono quasi 23 mila nella sola Questura di Vicenza, secondo i dati aggiornati al 25 marzo, gli appuntamenti in coda, per una quota giornaliera di 150/180 pratiche completate. Oltre mille quelli in giacenza negli archivi, mai ritirati da chi ne aveva fatto richiesta.

In tanti in provincia hanno trascorso anche ore davanti al pc o allo smartphone nei tentativi ripetuti e spesso vani di assicurarsi gli slot attivati di giorno in giorno nell’agenda on line, mettendo a dura prova la propria pazienza. Al fine di superare queste criticità e permettere ad ogni cittadino di ottenere il documento, la Questura di Vicenza è stata individuata tra gli uffici pilota della nuova procedura, per la quale è necessario possedere l’identità digitale Spid o la Carta d’Identità Elettronica Cie. Il servizio di prenotazione (vedi link in grassetto blu) online è utilizzabile ogni giorno a qualsiasi ora.

Altre istruzioni: quando è necessario ottenere il passaporto entro 30 giorni e non ci fossero date che soddisfino l’esigenza negli appuntamenti ordinari, è possibile prenotarne uno nella sezione “prioritari”. Questa procedura è riservata ai soli residenti della Provincia di Vicenza e l’urgenza di ottenere il passaporto entro 30 giorni dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza pena la mancata accettazione della stessa. Nel caso in cui vi sia la necessità di partire entro 15 giorni, dopo aver scaricato l’apposita autocertificazione, ci si potrà presentare in Questura secondo le modalità indicate nel portale passaportionline.

Tutte le informazioni relative alla documentazione necessaria sono reperibili presso la pagina https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio.