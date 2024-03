L’Ulss 8 assume il 100% di infermieri in graduatoria. In organico 138 nuove figure sanitarie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Delibera firmata ieri e arriva quindi l’ufficialità: l’Ulss 8 Berica assumerà tutti e 138 gli infermieri e infermiere ritenuti idonei e inseriti in graduatoria dopo il recente concorso per le professioni sanitarie. Nessuno rimarrà escluso, dal primo per punteggio all’ultimo, vista la necessità di inserire risorse umane nel ruolo nei vari ospedali – e le altre strutture della sanità locale che ne dipendono – che fanno capo all’azienda sanitaria con sede a Vicenza ma che comprende anche le aree del Basso e dell’Ovest Vicentino.

A mettere nero su bianco la decisione è stata ieri la dottoressa Patrizia Simionato, fresca di nomina come direttore generale dell’Ulss 8, dopo il passaggio di testimone al timone con Maria Giuseppina Bonavina. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato.

“Abbiamo assunto tutti gli infermieri che erano risultati idonei nella graduatoria predisposta da Azienda Zero – sottolinea la Simionato – e questo conferma la volontà dell’azienda di investire nelle professioni sanitarie, che risultano una risorsa strategica in tutti i reparti ospedalieri e i servizi territoriali in cui sono inseriti. Allo stesso tempo, il numero elevato di candidature raccolte attraverso questo bando dimostra la capacità dell’Ulss 8 Berica di essere attrattiva rispetto ad una professione che oggi sappiamo essere molto richiesta: questa tendenza offre la possibilità ai candidati di selezionare dove lavorare e il fatto che abbiano scelto di venire qui è un indicatore confortante della buona reputazione”.

Una buona notizia, insomma, che interessa da vicino più frange di popolazione vicentina afferente al bacino territoriale dell’Ulss 8. Oltre alle 138 figure prossimamente assunte e alla loro famiglie, a beneficiare saranno sia la stessa azienda che andrà a colmare delle caselle vuote latenti e, soprattutto, gli utenti finali, spesso da definire pazienti quando si deve ricorrere a cure sanitarie qualificate, negli ospedali di Vicenza, Noventa, Valdagno, Arzignano e Montecchio Maggiore e negli altri poli collegati.

“L’Ulss 8 Berica è riconosciuta come una realtà in grado di offrire un’esperienza di lavoro stimolante – conclude la direttrice – e importanti opportunità di crescita professionale. Questo risultato dimostra la validità del modello che vede uno stretto collegamento tra l’azienda e il corso universitario in Infermieristica con sede a Monte Berico, i cui studenti hanno l’opportunità, già durante il percorso di studi, attraverso i tirocini obbligatori, di entrare in contatto con le nostre strutture, fare esperienza ma anche iniziare a conoscerle come futuro ambiente di lavoro”.