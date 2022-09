Elezioni politiche, nel Vicentino Fratelli d’Italia e Lega trainano il Centrodestra al 57%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è concluso quasi ovunque nella notte lo spoglio delle schede per la definizione dei futuri deputati e senatori del Parlamento per le elezioni – anticipate – politiche 2022, dopo il voto degli italiani che si sono presentati alle urne nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Alle 9 del mattino del lunedì, scrutinate il 97% delle sezioni. Ai seggi dislocati nella nostra provincia si sono recati meno di due terzi degli elettori, vale a dire il 71,5%, miglior rispetto alla media nazionale per l’affluenza al voto (63,1%).

In attesa dei risultati ufficiali si attesta al 44,06% la quota di preferenze del Centrodestra a forte spinta Fratelli d’Italia (26,15% per circa 7 milioni di voti validi, 8,92% per la Lega, 8,29% per Forza Italia, sotto l’1% i Moderati), a seguire la compagine di centrosinistra al 26,07% (Pd con 5 milioni di schede contrassegnate è il secondo partito più votato in Italia ma scende appena sotto il 20%, con Alleanza Verde e Sinistra al 3,53%, +Europa di Emma Bonino al 3%, Impegno Civico di Di Maio allo 0,53%). Il Movimento 5 Stelle agguanta un 15,46% delle preferenze nella sua corsa monopartitica, che porta un monte di 4 milioni e 200 mila preferenze, mentre il terzo polo costituito dall’alleanza tra Calenda, Italia Viva e Azione va al 7,76% (2 milioni di voti). Staccati ItalExit (1,87%)e Unione Popolare (1,37%) e gli altri partiti parcellizzati. I dati qui riportati si riferiscono al Senato.

VICENZA-SENATO. I numeri disponibili riferiti del Vicentino dopo lo spoglio completato nel corso della nottata rafforzano in maniera evidente la spinta verso il Centrodestra ben oltre il trend nazionale. Sempre con riferimento al Senato (collegio UO4), Centrodestra al 56,95%, Centrosinistra al 22,20%, e terzo polo al 8,84% e via via gli altri. In picchiata i 5 Stelle, che raccolgono un terzo delle preferenze rispetto alla media nazionale, a Vicenza e provincia attualmente solo al 5,14%. Sono stati 450 mila circa i voti validi espressi dalla popolazione elettorale vicentina, pari al 71,54%. Prima eletta è Mara Bizzotto, in attesa dei risultati ufficiali.

VICENZA-CAMERA. Per il collegio plurinominale (PO2) numeri analoghi nella spartizione di voti, con Cdx al 56,87%, Csx al 22,13%, Azione-Calenda-Italia Viva al 8,89%, Movimento 5 Stelle al 5,20% e Lista Paragone al 2,71%. Saranno due gli eletti per la maggioranza futura di governo in questo collegio. Poco meno di 470 mila i votanti per la Camera dei Deputati, riservata ai maggiorenni, mentre per il Senato sono richiesti i 25 anni compiuti. A scrutinio concluso di tutte le 833 sezioni, Maria Cristina Caretta (su Vicenza) e Silvio Giovine (su Bassano) attendono l’ufficialità della loro elezione.