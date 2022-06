Entra in un bar ubriaco e con la cesoia in mano minacciando di morte il titolare

Notte movimentata quella di sabato scorso, 25 giugno, quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti in un locale pubblico situato in Piazza dei Signori a Vicenza. L’allarme è stato lanciato quando un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è entrato nell’attività minacciando di morte il titolare con una cesoia. Solo il tempestivo interventi degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse.

Una volta bloccato, l’individuo è stato identificato in S.D. cittadino indiano di 38 anni, è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Oltre ad essere gravato da precedenti, l’uomo risulta residente fuori regione ma di fatto senza fissa dimora. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un cavatappi con punta ed una cesoia da giardinaggio, sottoposti a sequestro e custoditi. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dal N.O.RM e procederà alle verifiche del caso per constatare e decidere la posizione del denunciato.