Esce di casa e dopo pochi passi si sente male. Una 58enne muore in strada

Pochi passi fuori dall’uscio di casa e neanche il tempo di chiedere aiuto, accartocciandosi a terra dopo una fitta al petto. Si tratterebbe di una morte naturale almeno secondo le prime indicazioni, la vittima del malore si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo, sul marciapiede che costeggia viale S. Agostino nel capoluogo berico.

Nulla hanno potuto fare medico e infermieri del Suem 118 una volta giunti sul posto, dopo la chiamata d’emergenza giunta alle 8.05 di stamattina: il cuore di una donna, secondo le prime note una vicentina di 58 anni, di nazionalità italiana, aveva cessato di battere senza possibilità alcuna di rianimare la probabile vittima di un infarto.

Il dramma si è consumato all’aperto, in strada, anche se non risulta sotto gli occhi di testimoni diretti in quei pochi attimi in cui la vicentina si è sentita male. La donna, che viveva nelle vicinanze, si trovava sola al momento del malore fatale. Alcuni passanti si sarebbero avvicinati per prestarle aiuto dopo aver notato un corpo disteso sul marciapiede, prodigandosi con le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa degli specialisti dal pronto soccorso dell’ospedale S. Bortolo. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato vano.

Le generalità della vittima saranno rese note nelle prossime ore, dopo la certezza che i familiari siano stati rintracciati e informati del triste evento.

