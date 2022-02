Esce dal negozio con abiti rubati per un valore di 600 euro, arrestata

E’ stata colta in flagranza di reato la donna che nella serata di ieri, lunedì’ 1 febbraio poco dopo le 18, ha tentato il furto in un negozio all’interno del centro commerciale Palladio in Strada Padana verso Padova a Vicenza. Il concitato episodio è avvenuto in un momento di grande afflusso di pubblico e la donna per questo motivo pensava di farla franca, non ha fatto i conti però con il servizio di sicurezza.

Allertati immediatamente i carabinieri, sono giunti sul posto i militari della stazione di Torri di Quartesolo unitamente ai colleghi della stazione di Camisano Vicentino. L’autrice del furto è Catia Bassetto, quarantaquattrenne già nota alle forze dell’ordine e residente in provincia. La donna dopo essere entrata nel negozio Zara ha racimolato 16 capi di abbigliamento cercando di nasconderli per poi uscire indisturbata, gli addetti che sorvegliano l’ingresso, però, l’hanno bloccata immediatamente scoprendo la refurtiva per un valore di circa 600 euro.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa di giudizio direttissimo.