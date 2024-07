Due anni di daspo “notturno” per un 31enne dedito all’alcol e alle aggressioni violente

In attesa di rispondere dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, un 31enne di nazionalità albanese è il destinatario del cosiddetto “daspo serale e notturno”. Una disposizione perentoria che gli impone di non frequentare i locali pubblici della città di Malo nella fascia oraria determinata, territorio dell’Altovicentino dove giusto una settimana fa aveva creato non pochi problemi in serie, costringendo più forze dell’ordine ad intervenire.

L’esagitato al punto di aggredire con violenza agenti di polizia locale e Carabinieri, in preda ai fumi dell’alcol. Il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici e spazi adiacenti è stato firmato ieri pomeriggio dal questore di Vicenza, Dario Sallustio. Avrà una durata di due anni.

Rese note le sole iniziali – sono M.A. – del soggetto protagonista delle intemperanze sfociate in atti violenti, un individuo già conosciuto alle cronache sia per reati contro il patrimonio che per l’abuso di alcolici. Nel dettaglio, nella serata di venerdì 12 luglio lo stesso 31enne aveva messo in campo comportamenti intimidatori nei confronti dei clienti del “Bar Bacco e Tabacco” di Malo, costringendo il gestore ad avvertire le forze dell’ordine chiedendone il pronto intervento.

Prima la pattuglia e di polizia locale e poi quella dell’Arma intervenuta a supporto, entrambe hanno dovuto faticare non poco per riportare alla calma il cittadino albanese, del tutto fuori controllo e aggressivo, dispensatore di frasi minacciose per poi passare dalle parole ai fatti. Alla fine, il soggetto è stato tratto in arresto e gli sono state notificate le denunce per i reati penali contestatigli. “In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, che palesano una concreta pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica determinata altresì da una spiccata propensione a violare le leggi, creando disagio, timore e preoccupazione, il Questore della Provincia di Vicenza Dario Sallustio ha emesso nei confronti di M.A. un divieto di accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze, a tutti i locali pubblici (DASPO WILLY) del comune di Malo (VI), per la durata di 2 anni, dalle ore 17 di ogni giorno e fino alle ore 6 dell’indomani”.

L’eventuale inottemperanza del presente provvedimento è punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni di reclusione, e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.