Teatro comunale, posticipato ad ottobre lo spettacolo dei Momix

La compagnia internazionale Momix torna al Teatro Comunale di Thiene con Alice nel Paese delle Meraviglie, ideato e diretto da Moses Pendleton. Ma lo spettacolo – in doppia data – è stato posticipato per motivi tecnici a s e d ore 20.45)

Tra gli appuntamenti della Stagione di Prosa thienese, Alice nel Paese delle Meraviglie è nata come una favola raccontata alla bambina di dieci anni Alice e alle sue due sorelle nel corso di un’escursione fluviale da un timido professore di matematica dell’era vittoriana che si faceva chiamare Lewis Carroll. Più tardi Carroll ha trascritto la storia affidandosi alle illustrazioni di John Tenniel. A distanza di 150 anni, milioni di bambini e adulti in tutto il mondo conoscono Alice e le sue avventure come se le avessero sognate loro stessi. Non c’è da stupirsi quindi che sia fonte d’ispirazione per l’ultima creazione Momix di Moses Pendleton. Perché anche lui è il creatore di mondi simili a sogni, popolati spesso da creature strane e stravaganti.

I biglietti già acquistati per le date comunicate in precedenza ( 26 e 27 febbraio) sono validi anche per le nuove date. Per maggiori informazioni consulta il sito www.myarteven.it