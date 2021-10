Esplosione in un condominio in centro: appartamento distrutto, evacuate 10 famiglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violenta esplosione a Vicenza in tarda mattinata, in una via del quartiere di San Bortolo: un appartamento è andato distrutto e 11 famiglie sono state avacuate. Non ci sono vittime o feriti.

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 11 – quando è scattato l’allarme – in via Sirtori per l’incendio generalizzato di un appartamento al secondo piano di una palazzina disposta su quattro livelli fuori terra. I pompieri arrivati dalla centrale con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e 12 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero edificio, composto da dieci appartamenti. Lo stabile è stato evacuato.

Completamente distrutto tutto l’appartamento. Sono ora in corso le operazioni di completa evacuazione dei fumi e il sopralluogo tecnico per verificare se ci sono danni strutturali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti anche con la polizia di stato e la polizia locale. Si teme che l’esplosione possa essere di origine dolosa. posto a scopo cautelativo anche un’ambulanza del SUEM. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.