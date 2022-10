Evaso dai domiciliari, arrestato 30enne autore di due furti nella stessa notte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doveva scontare una condanna per precedenti reati e per questo motivo si trovava agli arresti domiciliari, ma incurante dell’ordinanza emessa nei suoi confronti, il 30enne A.P.Y. di origine cubana, ha deciso di uscire perpetuando ulteriori reati ai danni di una stazione di servizio di viale del Lavoro a Vicenza. Erano circa le 3 della notte scorsa quando gli agenti della sezione Volanti hanno riconosciuto, durante un servizio di perlustrazione, il pregiudicato. L’uomo si trovava in via Rossi ed essendo gravato da misura cautelare è stato immediatamente fermato.

Alla vista della polizia il soggetto ha inscenato una finta telefonata credendo di sfuggire allo sguardo degli operatori ma il goffo tentativo non ha funzionato. Dopo la verifica dei documenti il sospetto dei militari è stato confermato, la perquisizione personale ha portato alla luce un groviglio di banconote per un valore di 200 euro, nascoste dentro ai calzini. A questo punto è scattata l’ispezione anche nell’abitazione del 30enne, gli agenti hanno trovato in cantina, occultati in una borsa, 66 pacchetti di sigarette ancora sigillati.

Alle 3:30, mentre gli accertamenti erano ancora in corso, è giunta alla centrale operativa della Questura una richiesta di intervento per un furto consumato all’interno di una

stazione di servizio di viale del Lavoro. Una volta contattati i responsabili dell’esercizio commerciale, questi hanno confermato che un soggetto sconosciuto, dopo aver scardinato la finestra, era riuscito ad accedere all’interno asportando dal distributore circa 50/60 pacchetti di sigarette; inoltre il registratore di cassa risultava scardinato, al suo interno mancavano tutti i contanti ovvero banconote da 5, 10 e 20 euro per una somma complessiva di circa 250 euro.

Nel prosieguo delle attività di polizia giudiziaria, grazie alla visione delle immagini del

sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a riconosce il responsabile nella

persona di A.P.Y., tratto in arresto poco prima per il reato di evasione.

Condotto negli Uffici di Viale Mazzini in stato di arresto, il soggetto si trova al momento

ristretto nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione della Procura della

Repubblica in attesa della celebrazione della udienza di convalida innanzi al Tribunale di

Vicenza.