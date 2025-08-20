Festa dei Oto, a Campo Marzo torna il luna park: si parte il 29 agosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a Vicenza l’ormai tradizionale Luna park della “Festa dei Oto”, nell’area di Campo Marzo, il parco dei divertimenti che da fine agosto a metà settembre divertirà adulti e bambini con le sue attrazioni e i banchi di alimentari e dolciumi.

L’evento fa da cornice alla tradizionale festa in onore della Madonna di Monte Berico, patrona della città di Vicenza, che da anni è occasione per i vicentini di ritrovarsi e condividere divertimento e tradizione.

Il Luna Park si terrà lungo viale Dalmazia, con i suoi viali da poco rinnovati, fino all’incrocio con il vialetto che collega viale Dalmazia con via Venezia, ed aprirà le porte ai visitatori dal 29 agosto al 21 settembre.

L’allestimento delle attrazioni inizierà lunedì 25 agosto. Il disallestimento, invece, avverrà tra lunedì 22 settembre e giovedì 25 settembre.

