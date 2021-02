“Fiducia e consapevolezza”: così il Vicenza si prepara ad affrontare il MOnza

Dopo la vittoria di sabato contro il Pordenone, per il Lane è già tempo di tornare in campo: questa sera infatti i biancorossi ospiteranno il Monza, una delle squadre più motivate del campionato.

Come detto, il Vicenza viene dalla bella vittoria esterna di sabato: 2-1 il finale in casa del Pordenone, frutto di un ottimo lavoro sia sul piano tattico che su quello emotivo. Grazie ai gol di Longo e Giacomelli, i biancorossi si sono allontanati dalla zona retrocessione, ma dovranno comunque continuare a fare punti per calmare le acque.

Il Monza arriva a questa partita con obiettivi ben diversi. La formazione brianzola occupa il secondo posto in classifica, con 36 punti in 21 gare. Come ormai noto, la campagna acquisti del Monza negli ultimi anni è stata mirata a portare presto la squadra in Serie A. Tra gli altri, spiccano i nomi di Balotelli e Boateng, due volti importanti nel panorama calcistico italiano. Non sarà facile.

Mister Mimmo di Carlo, in videoconferenza stampa, si è detto “orgoglioso e fiducioso”. Con la spinta del tecnico laziale, il Vicenza dovrà dare il massimo per conquistare tre punti molto importanti sia per la classifica che per il morale. Fischio d’inizio alle 19.