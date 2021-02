Mondiali Cortina 2021: dopo le abbondanti nevicate al via il superG femminile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo le abbondanti nevicate a Cortina e il rinvio della combinata, finalmente i Mondiali 2021 possono iniziare. Ad inaugurare l’appuntamento è il superG femminile che scatterà alle ore 13.00 sull’Olympia delle Tofane. Una gara che vede tra le super favorite per la Lara Gut-Behrami. La svizzera è in un momento davvero positivo della sua stagione ed in superG ha dimostrato di essere ad un livello superiore, rispetto a tutte le avversarie. I successi a St.Anton e Crans Montana ed infine la doppietta a Garmisch sulla difficile pista della Kandahar, ne sono la testimonianza.

Le principali rivali di Lara Gut-Behrami sembrano essere l’austriaca Tamara Tippler e la ceca Ester Ledecka, vincitrice della prima gara dell’anno in Val d’Isere. Fari puntati anche su Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, mentre per il capitolo italiane a pesare di più è sicuramente l’assenza di Sofia Goggia si farà sentire. Le speranze per la corsa al podio sono quindi riposte in Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana ha centrato due terzi posti in Val d’Isere e a Crans Montana, mentre la piemontese è stata seconda a St.Anton. In gara ci saranno poi, anche Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, che potrebbero regalare grandi sorprese.

Domani alle 10:30, secondo il nuovo programma deciso dalla Fis, andrà in scena la discesa libera femminile e la combinata maschile. Lo svolgimento della combinata donne invece, non ha ancora una data precisa, probabilmente lunedì prossimo, giornata che che il calendario già riservava agli eventuali recuperi.

Giovedì 11 febbraio, meteo permettendo, potremo gustarci la discesa libera femminile e maschile con Dominik Paris tra i favoriti e il superG uomini.

Negli ultimi due giorni oltre 300 persone tra organizzatori e militari, e una quindicina di macchine, hanno lavorato ininterrottamente per rimuovere la neve in eccesso caduta sulle piste già battute in vista dell’inizio delle gare.