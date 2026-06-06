Da giugno e settembre riparte l’autobus per andare al mare

Torna anche per questa estate il servizio di autobus per andare a Jesolo e Sottomarina, con partenza da Vicenza e Bassano. Lo annuncia con soddisfazione Svt, che ha introdotto anche autobus bipiano per garantire più posti ed un maggiore comfort e garantisce il trasporto gratuito a bambini di età inferiore a 4 anni. “Ogni estate sono oltre 20mila i vicentini che raggiungono comodamente in autobus, con il trasporto pubblico locale”, spiegano da SVT.

Per le corse con destinazione Lido di Jesolo e Sottomarina il servizio partirà da domenica 7 giugno e proseguirà fino a domenica 6 settembre, mentre per tutte le altre località partirà da domenica 14 giugno e resterà attivo fino a domenica 30 agosto. Il programma prevede due corse quotidiane di andata per Lido di Jesolo (con partenza dall’autostazione di Vicenza alle 7.10 e alle 7.50 e arrivo rispettivamente alle 9.20 e alle 10) e una corsa serale di rientro (partenza dall’autostazione di Lido Jesolo alle 17.50 e arrivo a Vicenza alle 20). Inoltre la corsa per Jesolo delle 7.10 prevede la possibilità di cambio a San Donà di Piave per raggiungere, con una corsa gestita da ATVO, anche le località di Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro.

Confermata anche la corsa Bassano-Lido Jesolo (partenza alle 7.20 e arrivo alle 9.20) con ritorno diretto a Bassano (partenza dall’autostazione di Lido di Jesolo alle 17.10 e rientro per le 19.10). Parallelamente, dall’autostazione di Vicenza alle 7.50 tutti i giorni partirà anche una corsa per Sottomarina, da dove è previsto anche un rientro con partenza alle 18.10 e arrivo in autostazione di Vicenza alle 20.10. Il tutto con la normale tariffazione extraurbana in base alla fascia chilometrica (a titolo di esempio il costo per la tratta Vicenza-Lido di Jesolo è di 10,70 euro), mentre per i bambini con età inferiore ai quattro anni il biglietto è gratuito.

I biglietti possono essere acquistati tramite l’app SVT Vicenza, oltre alle biglietterie presso l’autostazione di Vicenza e in tutte le rivendite e agenzie di SVT nel territorio (mentre i biglietti per i collegamenti gestiti da ATVO sono disponibili solo presso l’autostazione di Vicenza, o presso la biglietteria ATVO a San Donà di Piave o eventuali altri canali di acquisto sempre gestiti da ATVO).

Novità di quest’anno sarà l’impiego degli autobus bipiano di recente introduzione, che garantiranno una capienza superiore, con ben 89 posti a sedere contro i 57 di un mezzo tradizionale da 14 metri, rispondendo così in modo ottimale anche ai picchi di richiesta degli utenti che si possono registrare in alcune giornate, in passato comunque gestiti da SVT tramite l’aggiunta di corse bis in andata o in ritorno.

Le dichiarazioni

Lo scorso anno sono state ben 704 le corse complessive effettuate da SVT con le Linee Mare, per un totale di 20.670 passeggeri trasportati. “E’ un servizio molto apprezzato da un’utenza di tutte le età, dai giovanissimi che ancora non dispongono della patente fino alla popolazione anziana – commenta il presidente di SVT Marco Sandonà – Inoltre con le Linee Mare il costo sicuramente inferiore rispetto agli oneri di spostamento con l’auto privata, considerando benzina, autostrada e parcheggio, rende la tradizionale giornata al mare più accessibile sul piano economico anche ad una fascia di popolazione che si trova in difficoltà a fronte dei generali rincari di questo periodo e anche questo aspetto ha una valenza sociale importante. Non da ultimo, senza lo stress del traffico è possibile godersi appieno il viaggio, quest’anno tra l’altro su mezzi che sono a tutti gli effetti dei pullman turistici di ultima generazione”.

“Le Linee Mare confermano l’attenzione concreta di SVT ai bisogni di mobilità dei cittadini – dichiara il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – Questo collegamento non solo unisce strategicamente Vicenza e Bassano alle principali località balneari della costa veneta, ma rappresenta anche una risposta tangibile sul piano sociale: in un periodo di rincari generali, offrire un’alternativa di viaggio economicamente accessibile permette a molte famiglie e a tanti giovani di godersi l’estate in sicurezza e serenità”. “È anche una scelta ambientale – sottolinea il consigliere provinciale con delega al Trasporto Pubblico Marco Zocca – . In questo modo, l’atmosfera vacanziera inizia già quando si sale sul pullman, senza lo stress della guida, del parcheggio, delle colonne”.

“Il trasporto pubblico verso il mare è molto apprezzato dai giovani che possono così trovare alternative che riducono la dipendenza dal veicolo privato, riuscendo a offrire un servizio con mezzi sempre più di qualità e a prezzi competitivi”, sottolinea Cristiano Spiller, assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Internet www.svi.vi.it

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