Smottamenti e strade chiuse. Il Bacchiglione in strada a Montegalda,130 interventi dei pompieri

In provincia di Vicena sono stati attivati finora 78 Centri operativi Comunali (Coc), nodi nevralgici per gli interventi in caso di emergenze, con l’obiettivo di monitorare il territorio. Sono chiuse per neve le strade provinciali sopra i 1.400 metri. La Protezione Civile è al lavoro su tutto il territorio vicentino, dove la pioggia intensa non si arresta da ieri. Amministratori e tecnici stanno monitorando in particolare i corsi d’acqua e i versanti montani. Le situazioni più critiche sono attualmente a Vicenza e a Montegalda.



Attivato il centro dei soccorsi provinciale

La situazione è complessa e in continua evoluzione. Alle 8 di questa mattina, 28 febbraio, si è insediato, presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, il Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (Ccs).

L’evoluzione della situazione, sin dall’emanazione del bollettino regionale di ieri, è monitorata dalla Prefettura, in raccordo con i Sindaci e le componenti tecniche della Protezione Civile della Regione Veneto. Il Ccs, presieduto dal Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, proseguirà nelle prossime ore l’attività di coordinamento dei centri operativi comunali attivati nelle scorse ore in ambito provinciale.

L’attività di monitoraggio dell’evoluzione della situazione viene svolta in queste ore anche mediante l’utilizzo di un elicottero MH169A della Sezione Aerea di Venezia della Guardia di Finanza. Hanno preso parte al sorvolo, oltre all’equipaggio, il prefetto Caccamo, il sindaco di Vicenza Possamai, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Virgilio e il dirigente della Regione Veneto Caudulo.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Vicenza da poco dopo le 4 di mercoledì mattina, 28 febbraio. Al momento sono in attesa oltre 70 richieste d’intervento, principalmente per prosciugamenti. Nella zona Ovest della città è esondato questa mattina la roggia Dioma. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco coordinato dal comandate Andrea Gattuso è stato rinforzato con il raddoppio del turno e l’arrivo di personale dei moduli di soccorso acquatico provenienti dai comandi di Padova, Treviso e Verona. Oltre cento i vigili del fuoco al lavoro. A Vicenza sono state portate in salvo persone rimaste bloccate in auto nelle strade allagate in strada Caperse e strada scuole dell’Anconetta a Vicenza nel sottopasso Olmo a Creazzo.



Strade chiuse

Vi.Abilità ha comunicato la chiusura (che permane) di alcune strade provinciali a causa della neve: la Sp64 dei Fiorentini, dopo Tonezza del Cimone (in alternativa è percorribile la strada provinciale 136 della Vena), la Sp99 Campogrosso a Recoaro Terme, nel tratto che conduce al rifugio Campogrosso, la Sp148 Cadorna, chiusa nel tratto da Forcelletto (Cismon del Grappa) al bivio che porta all’ossario del Grappa.

E’ critica la situazione della rotatoria sotto il viadotto della bretella dell’Albera, dove ci sono 20/25 centimetri d’acqua. I veicoli procedono a passo lento ma per ora l’arteria rimane aperta.

Tanti gli allagamenti a sfioro, in particolare le situazioni più critiche sono lungo la Sp3 Colognese a Pojana e lungo la Sp36 a Gambugliano. La Sp7 Liona ad Agugliaro è chiusa nel tratto al confine con Padova, visto che a Vò Vecchio (Padova) la strada è stata chiusa per rischio esondazione del canale del Bisatto.

Alle 14,20 è stata chiusa la Sp21 Grimana tra Montegalda e Montegaldella: il Bacchiglione ha invaso la carreggiata impedendo la circolazione.

Numerosi anche gli smottamenti con detriti in strada: anche in questo caso tecnici al lavoro, ma strade percorribili. In particolare l’attenzione è alta sulla Sp Fratellanza a Bassano del Grappa.