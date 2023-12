Frontale in via Aldo Moro:due feriti, in tilt il traffico nel quadrante Est di Vicenza

Un brutto incidente stradale ha mandato in tilt, prima delle 7 di questa mattina, 14 dicembre, la zona Est di Vicenza: il traffico sta lentamente tornando alla normalità.

L’incidente è avvenuto alle 6.40, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco sul cavalcavia di via Aldo Moro a Vicenza per lo scontro tra due auto, favorito probabilmente dalla nebbia: feriti i due conducenti. Le due vetture, finite di traverso, hanno occupato l’intera carreggiata, rendendo necessaria la chiusura dell’importante arteria cittadina.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida di una Fiat Multipla e un uomo a bordo di una Nissan sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Il traffico è stato paralizzato a lungo, con lunghe code di veicoli, completamente ferme in zona Ca’ Balbi, via Aldo Moro, via Camisano, viale della Pace, via Serenissima.

Nella notte, attorno all’1.30, sempre la stessa squadra dei vigili del fuoco della prima partenza era intervenuta per un altro incidente in viale d’Alviano in città, all’altezza di Porta Santa Croce, dove un’auto dopo aver urtato un palo è finito contro un altro veicolo. Illesi entrambi i conducenti. In questo caso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il teatro incidentale.