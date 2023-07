Frontale nella notte in Strada Pasubio: tre feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente la notte scorsa poco dopo le 23.30, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la SP46 Pasubio a Vicenza per lo scontro frontale tra due auto: tre i feriti.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Polo il conducente, rimasto incastrato al posto guida. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale così come anche la passeggera che viaggiava con lui. Ferito anche il conducente al volante di una Volkswagen Touareg, soccorso dal personale del Suem e trasferito come gli altri al vicino San Bortolo.

La Polizia Locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi di rito del sinistro: non sono al momento note le dinamiche dello scontro. Le operazioni di soccorso e bonifica curate dai pompieri, sono terminate dopo oltre un’ora.