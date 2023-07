Sfalciaerba e fondi per parchi e viabilità: ‘Paese in ordine anche grazie ai cittadini’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grazie ad una variazione di bilancio dello scorso giugno, l’amministrazione comunale di Caltrano ha reperito i fondi, una dozzina di migliaia di euro, anche per dotare la squadra operai di una adeguata attrezzatura per lo sfalcio dell’erba nelle aree di verde pubblico.

I numerosi parchi gioco sparsi per l’esteso territorio comunale sono infatti sempre stati curati attraverso normali tagliaerba a spinta, che comportavano parecchie ore di lavoro da parte degli addetti in quanto la larghezza del taglio era limitata ad una cinquantina di centimetri.

Con l’arrivo in questi giorni del nuovo trattorino tagliaerba, tale lavoro si è semplificato e velocizzato: il trattorino infatti permette di effettuare agevolmente e velocemente un taglio di oltre 120 centimetri, triturando l’erba, con minori rischi anche per gli operai.

“Ci voleva proprio – spiega il consigliere ai lavori pubblici Maurizio Dalla Riva – grazie a questa nuova attrezzatura potremo garantire un migliore servizio per i tanti che usufruiscono del verde pubblico intensificando anche il numero degli interventi, in modo che l’erba venga tenuta sempre ad una altezza adeguata”.

Soddisfatto anche il Sindaco Luca Sandonà, che però vuole sottolineare come questi sforzi del Comune debbano essere accompagnati da un analogo impegno da parte dei cittadini di mantenere il decoro di questi importanti spazi pubblici, sia attraverso un uso corretto delle attrezzature, sia prevenendo degradi e atti di vandalismo.

Con la variazione di bilancio di giugno – spiega il primo cittadino – sono stati stanziati ulteriori 10mila euro per l’acquisto di attrezzature per il parco giochi di Migliorinega, a Camisino, mentre 38mila euro saranno investiti per interventi a miglioramento della viabilità comunale. Uno sforzo che compiamo con senso del dovere e con la dovuta attenzione alle istanze dei nostri cittadini: le bagarre che talvolta nascono anche a mezzo social non ci interessano e difficilmente sono costruttive, ma chi deve segnalare qualcosa in modo puntuale, sappia che in me quanto in tutta la compagine amministrativa, troverà sempre disponibilità e ascolto. Il miglioramento e la cura del paese riguardano tutti: la collaborazione, in questo senso, è la stradaa vincente anche contro chi invece reca danno ad un patrimonio che è di tutti.