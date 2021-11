Furgone s’incendia dopo il “fuori strada”, danneggiata la bombola Gpl. Ferito un occupante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un furgone esce dalla carreggiata in Strada Pelosa a Vicenza, per cause al momento ancora sconosciute, e viene richiesto l’intervento del Suem 118 ma anche dei vigili del fuoco per l’incendio scaturito dal mezzo. E, inoltre, per la presenza di una bombola a Gpl risultata danneggiata a seguito delle fiamme.

L’allarme inoltrato ai servizi pubblici di emergenza risale alle 20.15 di sabato sera, nei confini del capoluogo berico. Erano due gli occupanti del mezzo, di cui uno trasportato in pronto soccorso in ambulanza, all’ospedale San Bortolo, ma a quanto sembra solo per accertamenti e verifiche sulle sue condizioni generali di salute.

La coppia di uomini all’interno dell’abitacolo era riuscita a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi, con la squadra del 115 che si è subito resa conto del pericolo legato alla bombola di gas, surriscaldata dal calore, per la quale si è messa in atto una paziente opera di bonifica come da protocollo in questi casi, dopo aver delimitato l’area d’intervento e tenuti alla larga i “curiosi”.

I vigili del fuoco, infatti, hanno lasciato la zona solo intorno a mezzanotte, dopo aver messo in in sicurezza il mezzo, dopo che il contenitore sotto osservazione è stato ritirato e smaltito successivamente da una ditta specializzata. Il conducente ferito, di cui non sono note le generalità, è stato dimesso con pochi giorni di prognosi di guarigione, dopo aver verificato l’assenza di lesioni profonde a seguito dell’incidente.

Per il furgone “chiuso”, un modello di Fiat Ducato di colore bianco, scontata la destinazione dopo che l’incendio divampato nell’abitacolo ha distrutto gli interni e parte della carrozzeria anteriore. Sarà rottamato.