Polo contro Yaris, un’auto si ribalta al centro della strada. Una donna ferita

Incidente spettacolare in pieno pomeriggio ieri davanti al al nuovo Teatro Comunale di Vicenza, in zona questura. A collidere una con l’altra sono state due automobili guidate da altrettante conducenti, ciascuna sola nell’abitacolo, una delle quali rimasta ferita dopo il rovesciamento su un lato del suo veicolo.

Sul posto si sono recati intorno alle 15 di lunedì i soccorritori del Suem 118 giunti dall’ospedale San Bortolo, preceduti da una squadra di vigili del fuoco arrivati dalla vicina caserma del capoluogo berico.

Lo scontro accidentale tra le due auto è avvenuto sulla trafficata via Mazzini che costeggia le mura del centro città, alle spalle della chiesa di San Rocco all’altezza di via Battaglione Framarin. La donna al volante della Volkswagen Polo si è ritrovata in bilico, agganciata alla cintura di sicurezza, aiutata ad uscire dall’abitacolo dai soccorritori. Per lei è stato disposto subito il trasporto al punto di pronto soccorso di Vicenza, in codice verde. Fattore che ha scongiurato preoccupazioni, ben presenti invece al momento della chiamata di emergenza visto il “capitombolo” della Polo.

Gli accertamenti seguenti eseguiti dai medici del San Bortolo hanno escluso lesioni occulti per la ferita, che se la caverà con una decina di giorni prognosi e qualche contusione da smaltire. Del tutto illesa, invece l’altra conducente coinvolta nello scontro, anch’essa vicentina. Alla polizia locale del capoluogo i rilievi per comprendere a chi spettino le maggiori responsabilità alla base del sinistri stradale, che ha determinato ripercussioni ieri sul traffico cittadino del pomeriggio.