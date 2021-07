Investito da un auto, muore al San Bortolo dopo il ricovero. Era a passeggio con il cane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato investito stamattina presto mentre si trovava a passeggio in strada, a Vicenza, tenendo al guinzaglio il proprio cagnolino, e non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’impatto con un’auto. A perdere la vita un cittadino vicentino di 65 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, deceduto nel primo pomeriggio all’ospedale San Bortolo del capoluogo berico.

L’investimento mortale del pedone è avvenuto intorno alle 7 di oggi, venerdì 30 luglio, in via Ragazzi del ’99, nelle vicinanze del Cimitero Maggiore della città, all’altezza dell’incrocio con via Francesco Fioretti. La vittima abitava nella stessa zona.

Quando è stato soccorso il 65enne era ancora in vita, ma ai soccorritori che in regime di massima urgenza sono giunti sul posto è apparso da subito chiaro che l’investito fosse in condizioni disperate. L’ambulanza del Suem berico ha caricato in autolettiga il ferito gravissimo e si è diretta verso il vicino ospedale a sirene spiegate, affidandolo agli specialisti del reparto di terapia intensiva.

Purtroppo, nonostante i medici rianimatori abbiano tentato il tutto per tutto per tenerlo in vita nella speranza di poter intervenire successivamente, poco dopo mezzogiorno è filtrata la notizia della tragica morte dell’uomo. A rendere vano il lavoro dei medici vicentini il trauma cranico riportato nell’impatto con un’automobile – non si conosce ancora l’identità dell’investitore -, unitamente ad altre lesioni interne.

