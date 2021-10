Furti sulle auto in sosta fuori da Villa Bonin: arrestati due ladri

Passavano in rassegna le auto dei clienti di Villa Bonin, il principale locale della movida vicentina, razziando quello che trovavano all’interno, ma una segnalazione arrivata ai carabinieri ha consentito ai carabinieri del radiomobile di Vicenza di arrestare i due ladri in flagranza del reato di furto aggravato in concorso. Si tratta di Ramzi Latreche, di 31 anni, e Zakarya Teboul di 30, entrambi di nazionalità algerina e irregolari in Italia.

I due son stati visti intorno alle 3,30 della notte scorsa in via del Commercio, nella zona industriale di Vicenza, in un parcheggio poco distante da Villa Bonin: hanno scassinato una Lancia Y nella disponibilità di una 20enne di Montecchio Maggiore, rubando la borsa che era all’interno, contenente una collana in oro giallo, quattro anelli di bigiotteria ed una confezione di profumo. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato un testimone, che ha chiamato immediatamente il numero di pronto intervento 112, che ha inviato sul posto una pattuglia.

I militari, una volta giunti sul posto, hanno individuato e bloccato a poca distanza i due individui: sottoposti a perquisizione personale, avevano addosso la refurtiva, poi restituita alla vittima, nonché un telefono cellulare, marca I-Phone, di cui non son stati in grado di giustificare il possesso, motivo per cui è stato sequestrato. Gli arrestati, portati al comando provinciale in via Muggia, al termine delle formalità di rito venivano accompagnati presso le camere di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.