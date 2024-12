Getta la bici contro una Volante per favorire la fuga a piedi. Fermato ladro di sigarette

Arresto nel cuore della notte e nel cuore della città di Vicenza quello operato dalla Polizia di Stato in servizio in corso Padova, dopo l’incontro con un individuo che stava pedalando alle 3.30 lungo la strada, con sul manubrio una voluminosa busta della spesa. All’interno si scopriranno poi prodotti di tabaccheria rubati, tra cui dei biglietti gratta & vinci.

Deciso di procedere a un controllo gli operatori si sono avvicinati al ciclista in marcia. Non avrebbe minimamente risposto al segnale di altolà e, anzi, si è impegnato accelerando la pedalata mulinando le gambe come un ossesso per cercare di seminare l’auto della polizia.

Per trovare “spazio” per la fuga, una volta messo all’angolo, ha gettato la bici contro la Volante, danneggiandone la carrozzeria. Il tentativo di scappare a piedi è poi miseramente fallito dopo una serie di balzi tra giardini e muretti delle abitazioni intorno, tra via Borgo Casale e via Alberi, quando si è dovuto arrendere alle manette. Non prima di aver sferrato calci e pugni nei confronti di chi lo ha inseguito con successo.

Il fuggitivo è stato denunciato per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la refurtiva è stata recuperata e sequestrata in attesa di risalire al negozio titolare della merce trafugata. All’interno della borsa che portava al seguito sono stati rinvenuti na ventina di pacchetti di sigarette di varie marche, diverse confezioni di tabacco, sigarette elettroniche ed una trentina di gratta e vinci.