Torna la “Magia del Natale” a Schio: un mese di eventi tra mercatini, animazione, musica e spettacoli

Si avvicina il magico periodo delle festività natalizie a Schio. La città si prepara al Natale con un ricco programma di attività ed eventi in scena dal 7 dicembre al 6 gennaio. Mercatini, animazioni itineranti, i figuranti, la sfilata dei Krampus Zimbar Tajfele, tanti laboratori per bambini presso la Ludoteca, i mercatini di prodotti artigianali, animazione a cura del Molo 517 in versione invernale.

E poi il trenino di Natale elfi e luci che illumineranno il centro storico e non solo. Musica e spettacoli sono la novità per grandi e piccini in piazza Falcone Borsellino, dove sarà possibile gustare anche del buon cibo e avvicinarsi, divertendosi e imparando, al mondo dei vigili del fuoco. Un programma – dal titolo “La Magia del Natale” – proposto ancora una volta grazie alla collaborazione tra Comune, l’associazione Cuore di Schio, Ascom Confcommercio e molti altri partner.

“ Ci siamo impegnati molto per donare agli scledensi e a tutti coloro che arriveranno in città un Natale ricco di iniziative adatte a tutte le età, con tantissimi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali e intrattenimento che illumineranno a festa non solo il centro storico, ma anche i quartieri. Anche quest’anno, infatti, grazie all’impegno della Pro Loco nei punti principali dei quartieri scledensi non mancheranno le luminarie. Anche la facciata del Duomo, fino al 6 gennaio, sarà illuminata ogni sera con una nuova speciale illuminazione”, commenta l’assessore alla Promozione del Territorio Barbara Corzato.

“Grazie ad un programma così ricco di iniziative il ‘profumo’ delle feste di Natale avvolgerà il centro di Schio, l’invito è quello di scoprire questa atmosfera e perché no fare acquisti nel centro storico, vicini alla comunità locale ai piccoli operatori economici”, sottolinea Alessandro Dalla Ca’, presidente di Cuore di Schio.