Ghiaccio sull’asfalto in tangenziale: auto sbanda e sbatte. Traffico bloccato per ore

Problemi importanti al traffico intorno al capoluogo e nell’hinterland berico nella prima mattinata dell’ultimo giorno del 2020, in seguito a un incidente stradale che non ha provocato un bilancio “pesante” in termini di danni alle persone ma che di fatto ha bloccato il traffico sulla tangenziale.

Intorno alle 8, infatti, una vettura in autonomia è andata a sbattere sui guardrail a velocità sostenuta, un effetto flipper dopo che il conducente aveva perso il controllo probabilmente a causa del fondo ancora ghiacciato dalla notte. Il punto esatto dello scontro è in prossimità di una galleria tra Vicenza Ovest e Vicenza Est.

Un rivolo d’acqua provocato dalla neve intorno disciolta, trasformatosi in una di quelle lastre di ghiaccio temutissime. Nell’auto si trovavano due persone, una al volante e un passeggero, entrambe raccolte dalle ambulanze del Suem e trasportate al vicino pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza. Le loro condizioni di salute generali non preoccupano i medici del polo sanitario berico dopo il ricovero in codice giallo.

Provenienza e generalità delle vittime dello scontro con le barriere di delimitazione non sono stati resi noti. Sul posto, oltre al personale del 118 con le autolettighe di soccorso si sono precipitati i vigili del fuoco e la polizia stradale. Un tratto della tangenziale è stato chiuso al traffico per rimuovere l’auto incidentata ma soprattutto per portare sull’asfalto un nuovo trattamento antiscivolamento, su entrambe le carreggiate di marcia.