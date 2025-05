In rianimazione un 28enne: si è schiantato addosso a un albero con l’auto

Paurosa uscita di strada ieri sera, giovedì 1° maggio, intorno alle 21.30 in Strada delle Maddalene a Vicenza, nei pressi del cimitero: un’auto si è schiantata con violenza contro un albero, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.

Gli abitanti della zona hanno sentito un forte boato e hanno temuto il peggio. Il 28enne che era alla guida, invece, era vivo an che se gravemente ferito, è rimasto incastrato all’interno delle lamiere dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza che ha messo in sicurezza il veicolo ed estratto il giovane guidatore, rimasto incastrato al posto di guida.

Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem, che lo ha stabilizzato e poi trasferito in ospedale in codice rosso: è ora ricoverato nel reparto di rianimazione.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

