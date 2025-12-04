Gravissima una donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di un condominio

E’ stato trovata riversa a terra in un lago di sangue, questa mattina (giovedì 4 dicembre), nel cortile di un condominio di Torri di Quartesolo e ora versa in fin di vita in ospedale a Vicenza. La vittima è una donna di 49 anni.

L’allarme è scattato stamane intorno alle cinque in un condominio di via Zara, dove la donna vive con il marito e un figlio: i sanitari del Suem, stabilizzata la 49enne sul posto, l’hanno trasferita al San Bortolo dove ora versa in condizioni molto critiche nel reparto di rianiamazione.

Sono stati proprio i sanitari intervenuti ad avvisare gli agenti del posto di polizia dell’ospedale, facendo scattare l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Nel luogo del ritrovamento si son subito recati i poliziotti della Squadra mobile e della Polizia scientifica berica per i rilievi e le indagini del caso.

Notizia in aggiornamento