Le Piramidi Shopping District, dal nuovo impianto fotovoltaico il 40% del fabbisogno energetico

Le Piramidi Shopping District, il centro commerciale di Vicenza che ospita 150 punti vendita, ha annunciato la conclusione dei lavori per il nuovo impianto fotovoltaico installato sulle proprie coperture: un intervento strategico che rafforza l’impegno verso una gestione energetica sostenibile, responsabile e pienamente allineata ai principi Esg (Environmental, Social & Governance).

L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, rappresenta uno degli investimenti green più significativi recentemente realizzati nel panorama commerciale veneto.

Per Giorgio Dal Betto, Presidente di Ppv – Promozioni Polivalenti Venete – questo «è un passo decisivo nel percorso di evoluzione sostenibile de Le Piramidi Shopping District. Investire in energia pulita significa investire nel futuro del nostro territorio, nella qualità della vita delle persone e nella responsabilità che abbiamo nei confronti dell’ambiente. Proprio mentre il nostro Centro celebra i suoi 35 anni di attività, desidero sottolineare con orgoglio quanto continuiamo a rinnovarci e a guardare con determinazione al futuro. Questo progetto non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una strategia più ampia che continuerà a guidare le nostre scelte nei prossimi anni».

Un impianto da semila metri quadrati

Il nuovo impianto fotovoltaico de Le Piramidi Shopping District è stato progettato come una soluzione ad alta efficienza, integrata in modo armonico e funzionale con le infrastrutture esistenti. L’intero sistema è basato su tecnologia grid-connected, che consente un’integrazione ottimale con la rete elettrica nazionale, assicurando continuità, stabilità e massima valorizzazione dell’energia prodotta.

L’impianto è stato realizzato da Esapro, gruppo industriale italiano attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture energetiche, che seguirà inoltre le attività di monitoraggio e manutenzione dell’impianto per garantirne nel tempo affidabilità, continuità operativa e performance.

La struttura comprende 2.898 pannelli solari, distribuiti su una superficie superiore a 6 mila metri quadrati che, grazie all’estensione delle superfici coinvolte, sarà in grado di generare una produzione annua stimata di 1,5 milioni di chilowattora, contribuendo in modo sostanziale alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sostenibilità energetica del Centro.

L’energia prodotta dal nuovo impianto consentirà al Centro di coprire in autonomia circa il 40% del proprio fabbisogno energetico annuale, un traguardo significativo che conferma la volontà di ridurre in modo sostanziale la dipendenza da fonti energetiche tradizionali. L’impianto permetterà infatti di evitare l’emissione di 661.500 chilogrammi di anidride carbonica ogni anno.

Le caratteristiche tecniche

Per l’impianto sono state impiegate le migliori tecnologie disponibili e consolidate sul mercato, selezionando moduli fotovoltaici ad alta efficienza con celle di tipo N e tecnologia multi busbar, inverter di stringa di ultima generazione, dotati di sistemi avanzati di protezione e rilevamento degli archi elettrici, e una configurazione dell’impianto ottimizzata per le specifiche esigenze del sito. Particolarmente significativa è stata poi la scelta dell’orientamento dei moduli, studiato per privilegiare una curva di produzione più uniforme nell’arco della giornata. Questo approccio consente di massimizzare il valore dell’energia prodotta e l’efficienza complessiva dell’impianto in funzione dei consumi del Centro Commerciale, arrivando a coprire, come detto, fino al 40% del fabbisogno annuo. Il contributo di Esapro è stato quello di affiancare la committenza nella definizione dei criteri progettuali e nella loro concreta realizzazione, individuando le soluzioni tecniche più adatte a garantire affidabilità, sicurezza e performance nel lungo periodo.

L’impegno per la transizione ecologica

Il progetto rappresenta un impegno concreto e un tassello fondamentale nel percorso di transizione ecologica di Le Piramidi Shopping District, che continua a investire in soluzioni di efficientamento energetico, economia circolare e miglioramento delle performance ambientali della struttura.

L’impianto fotovoltaico rafforza la capacità del Centro di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, generando valore non solo ambientale, ma anche economico e sociale. L’investimento si inserisce inoltre nelle linee guida europee e nazionali che promuovono l’adozione di energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni climalteranti e l’incremento dell’efficienza energetica delle infrastrutture.

Il Centro conferma così la volontà di porsi come punto di riferimento nel panorama regionale per l’evoluzione sostenibile del settore retail, dimostrando come anche le grandi superfici commerciali possano innovare in chiave green senza rinunciare alla qualità dei servizi offerti alla comunità.

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