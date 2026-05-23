Fiamme nel garage all’alba: paura in una villetta, due anziani intossicati

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Poteva finire molto peggio. Un incendio divampato all’alba di oggi all’interno del garage di una casa singola in via Ancona, a Torri di Quartesolo, ha messo in serio pericolo due anziani residenti, intossicati dal fumo e trasportati in ospedale. Le fiamme sono state domate solo dopo ore di lavoro dei Vigili del fuoco, intervenuti alle 7 e rimasti sul posto fino alle 11.

A dare l’allarme è stato un passante che, notando il fumo uscire dall’edificio, ha capito subito che non si trattava di un semplice principio d’incendio. Nel giro di pochi minuti il fumo aveva già invaso il vano scale dell’abitazione, rendendo l’aria irrespirabile e sorprendendo i due anziani all’interno. Le squadre dei Vigili del fuoco, arrivate dalla centrale, hanno trovato il garage completamente avvolto dal fumo e con suppellettili e materiale accatastato già in fiamme. Dopo aver spento il rogo, i pompieri hanno dovuto procedere a lungo con lo smassamento e la bonifica dei locali, per evitare che qualche focolaio nascosto potesse riaccendersi.

I due residenti, lievemente intossicati, sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma la quantità di fumo respirata ha reso necessario il ricovero.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se le prime verifiche sembrano indicare un rogo partito dal materiale depositato nel garage. Una mattinata di paura, insomma, in una zona residenziale solitamente tranquilla. E solo il caso – e la prontezza del passante che ha dato l’allarme – ha evitato che l’incendio potesse trasformarsi in una tragedia.

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