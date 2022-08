Guardia di Finanza, passaggio di testimone a Vicenza e provincia tra Rizzo e Sodano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tempo di saluti e avvicendamenti prima ancora che di vacanze d’agosto, ieri, nella sede di comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, che dopo 5 anni di servizio ha congedato il tenente colonnello Giuseppe Rizzo e dato il benvenuto al suo successore, il pari grado Francesco Sodano, messo a capo del nucleo di polizia economico-finanziaria.

Alla presenza del comandante provinciale colonnello Cosmo Virgilio i due ufficiali superiori militari hanno avuto modo di incontrarsi e stringersi la mano, scambiandosi consigli ed esperienze di lavoro nel loro delicato ruolo di comando all’interno delle Fiamme Gialle. Scenario del “cambio della guardia” la sala di accoglienza del complesso di San Tommaso che ospita la caserma storica dei finanzieri vicentini.

Nei giorni precedenti alla semplice cerimonia di avvicendamento di martedì mattina Rizzo era stato ricevuto anche dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco, per i ringraziamenti dovuti da parte della città e un omaggio a nome della cittadinanza berica. Dopo aver terminato la sua esperienza in Veneto, ricca di risultati apprezzabili ricordati nel corso dell’incontro di ieri, l’apprezzato ufficiale del corpo del 117 si trasferirà in Piemonte per il nuovo incarico di comando che lo aspetta a Vercelli.

Il nuovo arrivo, con oltre 25 anni di permanenza alle spalle nel corpo delle Fiamme Gialle dopo gli studi all’accademia di Bergamo, ha già rivestito un ruolo analogo a quello che sta per assumere qui a Vicenza all’interno del nucleo di polizia economico finanziaria di Trento dal 2019 ai giorni nostri. Prima ancora è stato a Roma, Cittadella e Belluno con altri incarichi. Siciliano originario di Catania, a 43 anni di età avrà modo di conoscere meglio la città nelle prossime settimane e di ambientarsi nella nuova sede, prima di iniziare il mandato pluriennale nel mese di settembre.