Stupefacenti negli… slip, in auto e in casa dopo il controllo in strada. Perquisiti in due

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato equipaggio mobile della Guardia di Finanza di Vicenza l’artefice di un controllo stradale che ha permesso di portare al sequestro di circa 50 grammi di sostanze vietate di natura stupefacente nei giorni scorsi in Riviera Berica. L’altolà in piena notte ad una vettura con all’interno due persone di sesso maschile, di nazionalità pakistana il guidatore e italiana il passeggero, ala fine trovati entrambi in possesso di droga.

Se il conducente ha consegnato quanto aveva indosso, vale a dire “solo” 0,20 grammi di hashish, che teneva ben nascosti nelle mutande, ben più approfondita è risultata la serie di perquisizioni successive a carico dell’altro individuo, anche in questo caso biancheria intima compresa.

Anche lui aveva scelto le proprie mutande come “cassaforte” per tenere al sicuro l’hashish, ma ne deteneva nelle zone più intime 200 volte tanto rispetto al compagno di viaggio, vale a dire ben 40 grammi. Altri 10, poi, sono emersi e sono stati sequestrati dai finanzieri come i precedenti nell’alloggio di residenza della stessa persona. Nel contempo, sempre lui è stato trovato con la disponibilità della somma di 720 euro in contanti anche di piccolo taglio, senza fornire spiegazioni convincenti riguardo la provenienza delle banconote, così facendo presumere si trattasse di provento di attività illecita di spaccio di sostanze vietate.

La denuncia per detenzione ai fini di spaccio di droga è toccata a fine intervento delle Fiamme Gialle in strada al solo cittadino italiano (il passeggero), in ragione della quantità effettiva sottratta dalla sua disponibilità, mentre per lo chauffeur del momento non sono stati rilevati in capo altri elementi che potessero comprovare un suo eventuale ruolo nel traffico delle sostanze psicotrope. Però, trovandosi in prima persona alla guida con la pur minima dose di hashish, si è ritrovato senza patente (ritirata) come da norme del codice della strada.

Nell’ambito dei servizi antidroga, altre attività di controllo sono state svolte sempre nei giorni scorsi dal personale militare della Guardia di Finanza berica, con l’ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo Vicenza, presso le aree di maggior affluenza come Campo Marzio e l’Autostazione di Vicenza, dove i militari hanno sottoposto a controllo decine di avventori, soprattutto durante le ore serali/notturne del fine settimana.