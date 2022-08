Rigoldi porta la grande boxe a Dueville. E in prima serata su Raisport: sfida al belga Eloyan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto per il ritorno sul ring di Luca Rigoldi, allestito ancora – dopo il Palagoldoni di Vicenza e il Palaromere di Schio – una volta nel Vicentino con il palasport di Dueville ad ospitare venerdì 5 agosto un’inedita riunione pugilistica con una carnet di incontro assai farcito. Piatto forte della serata è senza timore di smentita il match tra il boxeur thienese (cresciuto a Villaverla) valido per la categoria Supergallo campione continentale in carica e il nuovo sfidante Geram Eloyan, originario dell’Armenia ma di nazionalità belga.

In palio nella sfida clou della serata il titolo della sigla Unione Europea, con il 29enne vicentino a difenderla dopo aver preparato per mesi l’incontro che si appresta a sostenere. “L’obiettivo non è solo vincere – ha dichiarato Rigoldi – ma spingerci ancora più in alto, sognare, migliorare e raggiungere traguardi sportivi ambiziosi non solo di natura personale, valorizzando uno sport come il pugilato troppe volte messe in cattiva luce e che invece ha valori importanti”.

Mancano ormai solo poche ore al grande evento che gli amanti della boxe vicentini ma in realtà anche dalle regioni vicine non vorranno sicuramente perdersi. A sostenerlo amici e tifosi, e tanti suoi allievi delle palestre dove insegna e promuove la “nobile arte”. Nel giorno di vigilia della campanella che aprirà il combattimento si procederà con la cerimonia del controllo del peso tra i due protagonisti del ring duevillese. Conferenza stampa di presentazione e “pesata” degli atleti in programma domani alle 15 a Povolaro, ospitata all’interno del Bar Trattoria 008 in via Marosticana.

In precedenza, prima di partire per il ritiro di preparazione pre-match di allenamento con il maestro fidato Gino Freo, Luca era stato accolto a Palazzo Ferro Fini in Regione Veneto per presentare l’evento in anteprima. Una conferma che tutto il Veneto che sa di boxe sarà con lui a bordo ring per tifare e spingerlo al successo contro il 30enne che difende i colori del Belgio, avversario di valore. Da ricordare che lo scorso febbraio 2022 il campione vicentino nella categoria Supergallo aveva riconquistato la cintura europea, dopo quella nazionale, battendo per KO Hugo Legros, pugile francese. Sarà il match n°28 da professionista per l’italiano, dopo 23 vittorie, due sconfitte e due pareggi nel suo curriculum di atleta.

A Dueville sbarcheranno in questi giorni le troupes televisive della Rai, vista la diretta sul canale Raisport con inizio previsto per le 21.10 circa, con il match clou previsto dopo le 22. Anche qui Luca Rigoldi insieme al suo entourage sferra un colpo da ko ben assestato, portando la boxe internazionale e la cornice di Dueville in rima serata in diretta televisiva sul canale di Stato. Biglietti ancore disponibili attraverso i canali indicati nella locandina.