“Ho fiducia, saremo combattivi e concentrati”: il Vicenza in casa del Pisa

Alle ore 14 di sabato 27, andrà in scena il match tra i padroni di casa del Pisa e il Lanerossi Vicenza. Un altro match impegnativo per i biancorossi.

Il Vicenza, nonostante le numerose assenze e gli alti e bassi, sin qui si sta comportando bene: 27 punti in 24 partite valgono il quattordicesimo posto momentaneo per gli uomini di Di Carlo. Ciò nonostante, la zona retrocessione “dista” solamente un punto, per cui diventa fondamentale trovare una vittoria per allontanarsi da una fascia così calda. Dopo due pareggi consecutivi (contro Salernitana e Spal) il Lane potrà giocarsela contro una squadra di metà classifica: una buona occasione per conquistare i 3 punti.

All’andata finì con un rocambolesco 4-4 al Menti: con 8 goal e un espulso nel giro di 74 minuti, fu una delle partite più belle di questo campionato. Difficilmente finirà così anche in Toscana, ma entrambe le formazioni sono motivate e spingeranno per trovare il gol. Il Pisa, attualmente undicesimo, vuole avvicinarsi all’ottavo posto, ultimo disponibile per accedere ai playoff: per questo motivo daranno l’anima contro il Vicenza. Giocando tra le mura amiche, avranno qualche chance in più.

Mister Mimmo di Carlo, consapevole della situazione in “casa Vicenza”, si è detto fiducioso e attento alla sfida contro i nerazzurri. Dopo gli ultimi dubbi di formazione, darà alcune indicazioni ai suoi per portarli alla vittoria. Non sarà facile, come mai lo è stato fino ad ora. Proprio per questo, però, sarà estremamente interessante.