I “tre capolavori” in Basilica sforano i 50 mila visitatori. Ultima settimana di apertura

Un’ondata di visitatori lo scorso week end anche grazie ad altri eventi culturali collegati in città – si parla di 5.500 persone in meno di tre giorni – e il conteggio globale sfora quota 50 mila ingressi. L’esposizione dedicata all’arte “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino” ancora in corso nel cuore di Vicenza è premiata dall’interesse di vicentini e non, ma si approssima ormai “agli sgoccioli”: sarà visitabile in Basilica Palladiana fino a domenica 4 febbraio, ad un mese e mezzo ormai dal taglio del nastro.

Nell’ultimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 gennaio, gli ingressi in Basilica sono stati quasi 5.500 (5.444), comprensivi anche degli spettatori dei due eventi in programma sabato – il concerto con l’orchestra del Teatro La Fenice e la conferenza “Cronos e Bios: la nuova concezione del tempo nelle scienze della vita” -, e dei partecipanti al laboratorio per bambini di domenica. Valore aggiunto la diretta dell’evento musicale sull’emittente televisiva locale Tva, con 55 mila visioni/ascolti.

Per tre quarti, complice la gratuità garantita per residenza, coloro che hanno ammirato le opere esposte sono cittadini vicentini (73%). In media, ogni week end a partire dal 16/17 dicembre 2023, si sono contati circa 5 mila visitatori presentatisi in Basilica per la mostra dedicata alle tre importanti opere, come mostrano i dati diffusi dal Comune di Vicenza. Ad oggi i visitatori di città e provincia, a cui l’amministrazione comunale ha voluto riservare dunque l’ingresso gratuito, sono stati 35.646 pari al 73%, i visitatori residenti fuori provincia sono stati 13.203 pari al 27%.

“Un vero successo che premia l’intuizione di aver portato in città un capolavoro come San Girolamo di Caravaggio per gentile concessione della Galleria Borghese, affiancato ad un altro grande capolavoro che abbiamo il privilegio di conservare nel Musei civico di Palazzo Chiericati, Le quattro età dell’uomo di Van Dyck – commenta il sindaco Possamai -. Ed ecco che con questo evento speciale, che si concluderà il 4 febbraio, siamo riusciti a donare la visione di uno dei lavori più importanti di Caravaggio valorizzando al contempo le collezioni dei nostri musei che infatti hanno accolto un pubblico numeroso, che ha anche partecipato ai tanti eventi del fine settimana appena trascorso. L’accostamento, poi, dell’opera contemporanea di Sassolino – prosegue il sindaco -, che non interrompe mai il suo movimento come avviene per il tempo, non smette di suscitare interesse”.

Oltre al picco di visitatori registrato Basilica Palladiana (7.945 accessi), al Teatro Olimpico sono stati staccati 1.055 biglietti, e al Museo civico di Palazzo Chiericati, dove è allestita l’esposizione “Opere di Mario Mirko Vucetich. La donazione Breganze” e dove si è svolta la conferenza “Declinazioni artistiche” per il Giorno della Memoria, gli ingressi complessivi sono stati 488. L’evento espositivo “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino” in Basilica palladiana prosegue fino al 4 febbraio (tutti i giorni dalle 10 alle 18, ingresso libero residenti di città e provincia) con la possibilità di partecipare agli eventi ad ingresso gratuito su prenotazione.