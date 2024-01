Previsioni meteo 30/01-01/02, tempo mite sui rilievi, freddo e nebbioso in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Da una settimana ormai l’alta pressione non si schioda dal Mediterraneo e dall’Europa Centrale. Non avrà intenzione di muoversi dalle nostre zone ancora per parecchio tempo. Continua quindi la fase di tempo stabile sul Vicentino caratterizzata da un clima freddo e nebbioso in pianura e caldo anomalo sui rilievi.

MARTEDI 30 GENNAIO

Giornata serena e limpida sull’Altovicentino con punte di 12/14 gradi in collina. In pianura alta probabilità di nebbie nelle ore più fredde del giorno con intense brinate e temperature sottozero.

MERCOLEDI 31 GENNAIO

Nessun cambiamento dai giorni precedenti. Fitta nebbia sul Bassovicentino nella prima mattinata e la sera, in parziale dissolvimento in giornata. Caldo primaverile in montagna con zero termico posizionato a quota 2.500 metri.

GIOVEDI 1 FEBBRAIO

Altra giornata serena su gran parte della provincia. Forte inversione termica, mite in quota anche la notte, mentre sui fondovalle e in pianura le temperature minime scenderanno ancora fino a -2/-3 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana avremo un nuovo apice di caldo in quota. Lo zero termico infatti salirà oltre i 3.000 metri. Non sono previsti cambiamenti del tempo almeno fino il 6 febbraio.