“I Tre Capolavori”: nel weekend già duemila persone hanno visitato l’esposizione in Basilica palladiana

Si è chiuso con un saldo di quasi duemila ingressi il primo fine settimana di apertura dell’evento espositivo “I Tre Capolavori: Da Vinci, Bassano e Gazzola“. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, quasi un terzo di coloro che sono entrati a visitare le installazioni sono residenti fuori provincia, e quindi sono entrati pagando il biglietto di ingresso alla Basilica palladiana di sei euro.

Il 6 dicembre, oltre alle 250 persone che hanno preso parte all’inaugurazione, sono entrati 182 visitatori (93 vicentini e 89 da fuori provincia). Sabato 7, invece, sono state 952 le persone che sono entrate a visitare “I Tre Capolavori”, dei quali 620 vicentine e 332 da fuori provincia. Mentre domenica 8 dicembre i visitatori sono stati 594, dei quali 410 vicentini e 184 da fuori provincia.

“È un vero piacere – commenta l’assessore alla cultura Ilaria Fantin – leggere questi numeri che dimostrano, nonostante il brutto tempo di ieri, come il progetto ‘I Tre Capolavori’, dopo il grande successo dello scorso anno, sia un format consolidato e in grado di suscitare la curiosità del visitatore. Il tema dell’acqua, l’accostare i capolavori di Leonardo da Vinci e di Jacopo Bassano con l’imponente installazione di Gazzola, e il percorso espositivo voluto appositamente per creare un momento di riflessione nel visitatore su un tema così delicato sono i giusti ingredienti per un’altra edizione di successo de ‘I Tre Capolavori'”.

Fino al 9 marzo 2025 il salone della Basilica palladiana si trasforma in un eccezionale palcoscenico dove viene messo in scena un incontro fra tre grandi artisti di epoche diverse: gli studi e i disegni di Leonardo da Vinci (1452-1519), la pala con “L’alluvione del Colmeda” di Jacopo da Bassano (1510-1592), l’inedita e spettacolare installazione site-specific di Gianandrea Gazzola (classe 1948).

La rassegna è un omaggio rivolto ai cittadini e alle cittadine residenti a Vicenza e provincia, che avranno la possibilità di ammirare gratuitamente i capolavori in dialogo e di celebrare la bellezza senza tempo del salone della Basilica e del suo celebre soffitto a carena di nave rovesciata. Tutti i possessori del biglietto della Basilica potranno accedere alla mostra “La Caduta degli angeli ribelli. Francesco Bertos” alle Gallerie d’Italia con il biglietto d’ingresso ridotto, dove è prevista l’entrata gratuita per i residenti di Vicenza e provincia tra il 6 dicembre e il 6 gennaio.