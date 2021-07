Il Covid nel Vicentino inverte la tendenza: +125 nuovi casi in una settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è chi punta il dito sull’effetto vacanze al rientro, soprattutto per la fascia dei giovani che risulta la più “scoperta”, e chi invece sulla calamita delle feste in piazza e nelle strade per i successi dell’Italia a Euro 2020, con il pericolo che si apponga l’accento e si arrivi a parlare di “calamità” nelle sue conseguenze. E altri ancora che saltano da un piano sociale a uno più di laboratorio, evidenziando l’alta contagiosità in particolare della variante indiana o Delta del coronavirus, capace di farsi largo grazie alla maggior virulenza.

Nemmeno il territorio vicentino può esimersi da queste dinamiche legate al Covid-19, fonti di inesauribili discussioni nel cuore dell’estate, rilevando un aumento di 125 casi in una settimana – da giovedì 8 luglio a ieri -, quasi equamente distribuiti tra i due bacini sanitari: +65 nuovi positivi riscontrati dall’Ulss 8 a Vicenza e la parte di provincia del Basso e Ovest, +60 invece in Ulss 7 tra Altovicentino, Altopiano di Asiago e area del Bassanese. Aumenti che, per ora e con l’auspicio che valga anche per il futuro prossimo, non incidono sui ricoveri ospedalieri, con il solo San Bortolo unico covid-center attivo in provincia.

Solo tra mercoledì e giovedì – ultimo dato disponibile alla stesura dell’articolo – sono stati 318 i nuovi positivi in Veneto, e di questi 45 nel Vicentino nel suo complesso. Nell’Ulss 7 ben 31, secondo il bollettino quotidiano, un numero significativo se si pensa che solo sei giorni prima, venerdì 9 luglio, si era registrato un beneaugurante +1. Il minimo storico di aumenti da un anno a questa parte per il bacino della Pedemontana. A influire in parte, da queste parti, ci sarebbe una comitiva di giovani altovicentini di rientro dalla Spagna e precisamente da Barcellona risultati positivi attivando la sequenzazione e contact tracing da parte del dipartimento di prevenzione. Proprio nella città catalana da oggi è stato disposto il nuovo coprifuoco mirato a contrastare la recrudescenza dei contagi, nell’età giovanile in particolare. Un dato significativo: gli attualmente positivi in Ulss 7 non scendono più ma, anzi sono aumentati di 39 unità in una settimana, da 228 a 267.

Numeri a parte, a preoccupare è l’inversione di tendenza dopo la discesa costante e graduale che aveva abbattuto il numero dei vicentini assistiti in un letto di ospedale o peggio ancora di terapia intensiva. Un miglioramento complessivo, favorito anche dalla stagione calda come un anno fa, che ha permesso di allentare le restrizioni, ritrovare la socialità, e dichiarare come covid-free tutti gli ospedali provinciali – ad eccezione del polo principale di Vicenza -, con ultimo il centro sanitario di Santorso che mantiene però operativa un’ala di reparto in caso di necessità. I pazienti vicentini ricoverati nel reparto infettivologia ancora positivi al Covid-19 sono da ieri 5, uno in più rispetto a 24 ore prima.

Sul fronte vaccini la campagna va avanti, soprattutto con i giovani alle prese con le “seconde dosi”, ma anche con 19 mila lettere di invito inviate agli over 60 vicentini – solo per Ulss 8 – ancora riluttanti alle somministrazioni, mentre su quello dei tamponi si sta osservando un’impennata delle richieste. Conseguenza delle partenze e dei rientri dalla vacanze, ma anche degli assembramenti extra recenti.