Il L.R. Vicenza “ammaina la bandiera”, Giacomelli lascia i biancorossi dopo 11 anni

Oggi 30 giugno si conclude ufficialmente la stagione sportiva 2022/2023 e con essa si chiudono definitivamente anche i contratti in scadenza; tra questi c’è anche quello del capitano del L.R. Vicenza Stefano Giacomelli. Un addio che, seppur nell’aria, chiude un’era, dopo undici stagioni con i colori biancorossi il numero dieci saluta i suoi tifosi e se ne va. La lunga militanza nello stesso club vede il centrocampista entrare di diritto nella storia della società grazie al record di presenze maturate in oltre un decennio di battaglie sportive. Le presenze registrate dal 33enne originario di Spoleto sono in totale 362 di cui 327 disputate in campionato e condite da 55 reti e 43 assist.

Non mancano i messaggi di ringraziamento a partire dal presidente Stefano Rosso che commenta così: “Jack è stato una bandiera del Vicenza per undici anni, di cui gli ultimi cinque trascorsi con noi. Ha sempre dato tutto per questa maglia e lo ringraziamo infinitamente per tutto quello che ha fatto per la nostra città. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera, ma Vicenza sarà sempre la sua casa”.