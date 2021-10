Il rapper vicentino gIANMARIA ai Live di XFactor21: la sua inquietudine conquista Emma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il giovane rapper vicentino gIANMARIA (scritto proprio così, con maiuscole e minuscole invertite) è fra i 12 finalisti di XFactor 2021 e accede ai Live del talent show, in onda su Sky dalla prossima settimane. Nella puntata trasmessa ieri sera, infatti, Gianmaria Volpato (questo il nome all’anagrafe) ha superato anche la terza selezione, quella degli Home Visit ed è stato scelto dalla giudice Emma Marrone per entrare nella sua squadra, composta da tre giovani artisti che da ottobre a dicembre cercheranno di dimostrare di avere, appunto, il “fattore X” per sfondare nel mondo discografico.

19 anni, studente, gIANMARIA sogna infatti un futuro come cantautore rap e ha già ottenuto un endorsement di peso da un’altra giovane stella della musica vicentina, Madame, con cui condivide età e origine (così come il talento uscito da Amici, Sangiovanni). Nonostante la giovane età, Gianmaria ha all’attivo già due inediti: Tutto o niente 2 e Mamma Scusa (che ha emozionato Emma Marrone durante i bootcamp di X Factor 2021, così come era accaduto alle audizioni, quando il rapper aveva spiazzato tutti con la canzone intensa e di denuncia intitolata Suicidi, che ha conquistato subito gli agognati quattro sì con un testo toccante e forte).

Classe 2002, studente di liceo, Gianmaria durante i fine settimana lavora in una pizzeria. Testa biondo platino, capelli ribelli, portamento dinoccolato, voce profonda e un po’ grezza, cadenza veneta accentuata e testi che arrivano come pugni nello stomaco, Gianmaria ha convinto i giudici fin dalla sua prima apparizione e di volta in volta ha poi confermato di essere un artista sui cui vale la pena di puntare. In fondo, è il ritratto della sua generazione, come lo definisce la presentazione sul sito di XFactor: “Bella faccia, bella testa, ma sfuggente e introverso. Ha una sua visione del mondo, abbastanza complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Ha iniziato ad avvicinarsi alla sua passione artistica a 13 anni partecipando ad alcuni contest di freestyle e andando nello studio di registrazione casalingo di un suo amico per divertimento”.

Ieri sera il giovane cantautore vicentino ha portato una cover di Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano, nella quale ha inserito alcune strofe scritte di suo pugno. Una esibizione convincente: “Stupendo, una rabbia proposta in maniera così elegante”, hanno detto i fratelli-registi D’Innocenzo, presenti all’esibizione. “Hai una inquietudine sul palco che traspare in tutto quello che fai: come canti e come ti muovi” ha detto Emma nello spiegare cosa l’ha colpita del 18enne artista vicentino, definito insieme a Vale LP, “una coppia di matti”, tra i quali la giudice non è riuscita a scegliere, fino alla decisione di portarli ai Live entrambi. “Ce l’hai fatta sudare questa, Emma!” ha risposto gIANMARIA, che ha dimostrato di essere già a suo agio anche con i grandi nomi della musica.

Nel suo primo Vlog di XFactor di sé dice di essere una persona molto sensibile e lo ritiene un punto di forza. “Osservo sempre tanto quello che mi accade attorno e questo mi da la spinta per scrivere. Sono molto introverso e molto emotivo: quando sono sotto pressione soffro di attacchi di panico e le persone che lavorano alla trasmissione già lo sanno perché è accaduto durante i sound check”.

Nonostante la buona performance, si è fermato invece il percorso a XFactor per l’altro vicentino, Phill Reynolds, apprezzatto one-man band originario di Salcedo. Silva Cantele (così è registrato all’anagrafe) è piaciuto con la sua interpretazione di “I Fought the Law” dei The Clash ma non è stato sufficiente per convincere Manuel Agnelli a portarlo ai Live. “Sei un ottimo musicista. Non ho dubbi sul tuo talento, però la tua formula è rimasta immutata” ha spiegato il giudice.

Così, dopo la bassanese Francesca Michielin (a cui la vittoria a XFactor 5 nel 2011 ha aperto la carriera professionale), il cassolese Davide Merlini (XFactor 6 nel 2012), Vivian Grillo di Villaverla e Leiner Riflessi di Zugliano (entrambi XFactor 8 nel 2014) e la thienese Eva Pevarello nel 2015, i vicentini possono quest’anno tornare a tifare un loro giovane artista nel principale talent show della tv italiana.

Per sostenere gIANMARIA (rigorosamente scritto con le maiuscole al contrario) l’appuntamento è tutti i giovedì su Sky Uno alle 21.15.