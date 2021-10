Teneva fucili illegalmente: denunciato 52enne con precedenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Erano andati a controllare se deteneva legalmente armi e hanno scoperto che così non era. Per questo i carabinieri della stazione di Malo hanno denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva e omessa custodia di armi un maladense con precedenti.

C.A., queste le iniziali dell’uomo, che ha 52 anni, è stato infatti trovato sprovvisto dello specifico certificato medico.

L’uomo possedeva legittimamente alcune armi ma nel corso di un controllo domiciliare gli son stati trovati altri quattro fucili, ereditati dal padre morto ma non segnalati alle forze dell’ordine. Le armi inoltre non erano custodite in modo sicuro. Per questo, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro dei fucili, che son stati messi sotto sequestro.